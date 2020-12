Lozano e Koulibaly KO all’Olimpico, arriva il comunicato ufficiale del Napoli

“Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Koulibaly, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro”. Lo scrive il Napoli attraverso il suo sito ufficiale. Dopo Mertens e Osimhen il Napoli perde anche il messicano per infortunio, una vera e propria tegola per Gattuso.

Il comunicato del Napoli

L’ex PSV ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia sinistra, ha addiruttura lasciato lo stadio in stampelle. Il calciatore si è recato subito a Villa Stuart per i primi accertamenti del caso. Qualche piccolo fastidio muscolar anche per Koulibaly che però è rimasto in campo per gran parte del match. Il discorso per il francosenegalese dovrebbe essere molto meno grave.

