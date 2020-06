Lozano ha già chiarito con Gattuso, possibile convocazione con la Juve – KKN

Lozano ed il Napoli non hanno ancora trovato il feeling giusto. L’attaccante messicano, inoltre, ha fatto infuriare Gattuso. Il mister lo ha addirittura cacciato durante l’allenamento di ieri. Pare, però, che i due abbiano già chiarito la faccenda.

Napoli, Lozano chiarisce con Gattuso

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore Valter De Maggio. Queste le sue parole in merito alla situazione legata al calciatore messicano.

“Una bella lavata di testa. A Gattuso non piaceva il suo atteggiamento nel corso dell’allenamento. I due poi hanno chiarito. Probabile, ma usiamo il condizionale, che il giocatore venga convocato”.

La ricostruzione dei fatti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un clamoroso episodio avvenuto durante l’allenamento degli azzurri a Castel Volturno. Mister Rino Gattuso, nel bel mezzo dell’allenamento, invita Hirving Lozano a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari. Secondo il quotidiano, il tecnico azzurro non ha riscontrato probabilmente lo spirito giustamente preteso a due giorni da una finale.

Il finale sembra piuttosto scontato: l’avventura del Chucky con il Napoli dovrebbe essere giunta al capolinea. El Chucky ha richieste in Spagna e in Inghilterra. Everton di Ancelotti compreso. Una parentesi che non è passata inosservata, considerando il calibro del giocatore. Comunque non ha minato l’atmosfera e neanche allentato la tensione, sana, di una squadra che muore dalla voglia di conquistare la coppa. Lozano è decisamente ai margini sin da quando è arrivato Rino e fuori anche sabato, in semifinale con l’Inter, nonostante la possibilità di operare cinque cambi. I 136 minuti collezionati in 16 partite, con tanto di esclusione dai convocati con il Barcellona in Champions, sono la chiara dimostrazione di un feeling tecnico mai nato. Ieri, poi, l’ultimo episodio. Questione Lozano a parte, oggi il tecnico azzurro proverà al San Paolo la formazione che domani contenderà la Coppa Italia alla Juve: al di là dell’impiego scontato di Meret al posto dello squalificato Ospina, dovrebbero tornare dal primo minuto anche Mario Rui e Fabian Ruiz.

