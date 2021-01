Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Lozano

“Questo è un momento difficile per noi all’interno dello spogliatoio dopo la sconfitta, l’importante è sostenersi nei momenti di difficoltà. C’è tanta unione nello spogliatoio, siamo uniti. Andiamo avanti in tutte le competizioni e seguiamo il nostro allenatore. Abbiamo analizzato con Gattuso ciò che voleva dal campo. Sono contento dello spazio che mi ha concesso il mister, devo sfruttare ogni minuto che gioco per fare il meglio. Il nostro obiettivo è quello di fare bene e vincere in ogni campo, qualsiasi partita poi vedremo dove arriveremo a fine stagione. E’ un anno complicato, può succedere di tutto. Vediamo partita dopo partita. Dobbiamo provare a vincere sempre”.

“L’Europa League è per noi una competizione importante, vedremo dove arriveremo sperando più lontano possibile. Il Granada è una squadra forte, gioca molto in attacco. La famiglia è sempre importante, lo è stata anche l’anno scorso e averla vicina, lo fanno da inizio carriera. Insigne? Stiamo facendo molto bene insieme, il nostro rapporto cresce in campo e fuori partita dopo partita e sono sicuro che faremo sempre meglio”.

The post Lozano: “Il nostro obiettivo è vincere ogni partita, a maggio vedremo dove saremo. Ringrazio Gattuso per la fiducia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento