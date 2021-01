Lozano illude il Napoli, il Verona rimonta e vince 3-1

VERONA (ITALPRESS) – Il Napoli crolla 3-1 al Bentegodi contro il Verona che porta a casa una grande vittoria, per di più in rimonta. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d’inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l’intervento e Lozano si trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E’ subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6″ dall’inizio) e gol più veloce nella storia del Napoli.

