Hirving Lozano è stato decisivo per la vittoria del Napoli contro il Genoa. L’attaccante messicano è stato l’autore del definitivo 1-2 con cui gli azzurri ieri hanno sbancato il Luigi Ferraris. I quotidiani lo hanno esaltato con una pioggia di sette in pagella.

Lozano, le pagelle

Gazzetta dello Sport 7 – Meriterebbe maggiore continuità, adesso che ha ritrovato la voglia di fare. Entra e dopo 2 minuti segna il gol vincente.

Corriere dello Sport 6,5 – Costringerà a rivedere i piani del mercato: uno come lui, al di là del gol, non si lascia andar via senza rifletterci. Ha uno scatto alla Carl Lewis e spacca la partita e anche il Genoa.

Tuttosport 7 – Entra e spacca la partita, trovando subito il gol con velocità e freddezza.

Il Mattino 7 – Per il messicano stavolta più di mezz’ora di partita da esterno destro di attacco, la partenza è subito sprint. Segna appena entrato, dopo poco più di 2 minuti, su una splendida verticalizzazione di Fabian Ruiz ripetendo quanto già fatto a Verona. Partita dopo partita si mette sempre più in luce per guadagnarsi la riconferma.

Repubblica 7,5

CalcioNapoli1926.it 7 – Gli bastano meno di tre minuti in campo per rubare il tempo a Biraschi con un taglio perfetto all’interno della difesa rossoblù. Il primo controllo non è dei migliori, poi ritrova bene palla e batte Perin con il sinistro portando nuovamente il Napoli in vantaggio. Un’evoluzione ed una crescita importante nelle ultime partite giocate.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!

The post Lozano, pioggia di 7 in pagella dai quotidiani: spacca la partita. Meriterebbe maggiore continuità appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento