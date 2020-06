Lozano segna e fa felice Gattuso, ma paragonarlo a Callejon è improponibile

Il Napoli ha superato il Verona con il punteggio di 0-2. I partenopei sono ora a meno 9 dall’Atalanta quarta in classifica. Gli orobici tuttavia hanno una partita in meno, quella contro la Lazio. Non sarà semplice per gli uomini di Gian Piero Gasperini superare la compagine i Simone Inzaghi, lanciatissima in classifica. Il Napoli ha ancora una speranza, forse minima, di lottare fino alla fine per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Hellas Verona v SSC Napoli -… continua a leggere sul sito di riferimento