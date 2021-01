Lozano si conferma Speedy Gonzales, la stampa lo esalta: “Imprescindibile anche in una serata grigia…”

Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a dar man forte a centrocampo e difesa e fa ammonire 3, dico tre, difensori del Parma. Campione ritrovato. Imprescindibile.

Lozano non si ferma. Il Napoli trova il suo “Speedy Gonzales”

E’ difficile dar torto a Ziliani. Lo abbiamo detto anche noi nelle nostre pagelle: Lozano è imprendibile. Com’è giusto che sia abbiamo esaltato la performance del messicano: il Chucky è una spina nel fianco. Quando parte e attacca la profondità non c’è difensore che tenga: è un treno in corsa difficile da arginare.

Arriva spesso sul fondo del campo, ma fatica a trovare compagni pronti in area di rigore. Al 42′ sfiora il gol su assist prezioso di Petagna. Non segna ma i difensori del Parma lo martirizzano. Lui per poco non ne manda qualcuno anzitempo sotto la doccia. E’ un altro giocatore rispetto a un anno fa.

