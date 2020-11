Lozano: “Sono cambiato grazie a Gattuso. Devo migliorare la fase difensiva”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna.

Le parole di Lozano

“Con Gattuso è cambiato molto, ho parlato con il mister, mi ha detto di lavorare tanto e questo ha cambiato il mio modo di giocare. Devo migliorare nella fase difensiva, questa settimana andremo in Nazionale poi torneremo per provare di nuovo a vincere. Gattuso fa paura quando è arrabbiato? So che è così, sono sempre stato tranquillo quando si è arrabbiato con me. Bisogna rispettarlo poi dopo un po’ gli passa”.

