Lozano, voglia di riscatto: salgono le sue quotazioni per un ruolo da protagonista

Sta finalmente per iniziare una nuova annata calcistica ed in casa Napoli, nonostante il mercato stenti a decollare, è tutto pronto. L’entusiasmo tra gli azzurri è molto alto. A partire da Petagna, apparso molto entusiasta della nuova avventura, passando per Osimhen, diamante grezzo pronto a brillare, fino ad arrivare a Lozano. Il Messicano, dopo un inizio difficoltoso con Gennaro Gattuso, ha finalmente trovato il modo di farsi apprezzare dal tecnico calabrese. Le sue quotazioni per un ruolo da protagonista in questa stagione sembrano in netto rialzo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, a pochi giorni dall’esordio in Serie A.

Lozano riparte con un altro piglio

Hirving Lozano può essere il ‘nuovo acquisto’ del Napoli. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato quanto il messicano, doppo un periodo di adattamento, sia riuscito ad entrare negli schemi di Gattuso. Un periodo di adattamento come avviene per tutti i calciatori che si trasferiscono dall’estero, in particolare da campionati ‘minori’ come quello olandese. La Rosea ha così commentato la situazione: “Il reparto offensivo è ben guarnito e ci sono calciatori che possono fare la differenza. Anche Politano e Lozano. L’ex PSV sta vedendo salire le sue quotazioni. Ha cambiato atteggiamento ed ora è anche più dedito alla fase difensiva, cosa fondamentale. Inoltre ha acquisito una maggiore confidenza con i compagni e con l’ambiente. Il Messicano può partire da sinistra e accentrarsi per calciare verso la porta, mentre partendo dalla corsia opposta ha grande capacità di scartare i difensori e mettere la palla al centro”.

