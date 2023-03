L&S: fatturato 2022 cresce a 129,4 milioni (+29,4%)

Con Forma e Funzione il gruppo conferma la leadership nell’illuminazione

Milano, 13 mar. (askanews) – L&S – azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra Private Equity – ha chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro, registrando, grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, un incremento del 29,4%.

La crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri: le filiali in Usa e Cina hanno visto un aumento del business rispettivamente del 52% e del 25%.

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti”, ha commenta Pietro Barteselli, Ceo di L&S.

Nel 2023, L&S torna, dopo 3 anni, ad essere protagonista all’Euroshop di Dusseldorf, la manifestazione di riferimento nel settore retail.

