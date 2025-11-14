venerdì, 14 Novembre , 25
Luca Argentero si trasforma nell’affascinante “Avvocato Ligas”

Il teaser del primo legal drama Sky Original in arrivo a marzo

Roma, 14 nov. (askanews) – Luca Argentero si trasforma in Lorenzo Ligas, geniale avvocato penalista di Milano, controverso, imprevedibile e affascinante.Rilasciato il teaser della nuova serie in arrivo su Sky e in streaming solo su NOW il 6 marzo, “Avvocato Ligas”, il primo legal drama Sky Original.Tratta dal romanzo “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (edito da Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini.Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole. Lorenzo Ligas è un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata turbolenta. Quando viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile… La sua.Alla scrittura, Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori.

