luca-carboni-in-tour-“rio-ari-o-live”,-nuove-date-in-estate

Roma, 23 dic. (askanews) – Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola.
Queste le prime date di “RIO ARI O LIVE” ESTATE 2026 – (CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO):
07 LUGLIO, GENOVA, ARENA DEL MARE – PORTO ANTICO 10 LUGLIO, CODROIPO (UD), VILLA MANIN ESTATE 2026 11 LUGLIO, MAROSTICA (VI), MAROSTICA SUMMER FESTIVAL VOLKSBANK – PIAZZA CASTELLO 14 LUGLIO, CERVIA, PIAZZA GARIBALDI 18 LUGLIO, CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL’ANIMA 24 LUGLIO, FIRENZE, MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO 26 LUGLIO, CERNOBBIO (CO), LAKE SOUND PARK – VILLA ERBA 1° AGOSTO, PESCARA, ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO 22 AGOSTO, LECCE, CAVE DEL DUCA 02 SETTEMBRE, MANTOVA, MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA DI PALAZZO TE 10 SETTEMBRE, CASERTA, REGGIA – PIAZZA CARLO DI BORBONE 13 SETTEMBRE, MACERATA, SFERISTERIO
I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 16.00 di martedì 23 dicembre su Ticketone e nei punti vendita abituali.
“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.
Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.