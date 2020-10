Luca Palamara a Le Iene: ecco come funzionano le nomine dei magistrati | Video Mediaset

Luca Palamara, l’intervista esclusiva dell’ex presidente di Anm alle telecamere de Le Iene.

Gli inviati Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno incontrato e intervistato in esclusiva Luca Palamara, l’ex componente del Csm ed ex presidente di Anm radiato dalla magistratura per l’inchiesta sulle presunte nomine pilotate di giudici. E Palamara racconta come funzionerebbero in Italia le nomine dei magistrati.

Ecco cosa Luca Palamara ha rivelato a Le Iene nel video Mediaset.

