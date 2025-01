Luca Palmegiani e l’addio sui social prima di buttarsi: “Una gabbia mi opprime, vi voglio bene”

BOLOGNA – “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”: Luca Palmegiani, il militante di Forza Italia di 25 anni di Latina che oggi si è tolto la vita buttandosi dal quarto piano di un hotel a Roccaraso, vicino a L’Aquila, ha lasciato il suo addio a tutti sui social, prima del terribile gesto. Ci sono due post su Instagram, postati nelle ultime ore, in cui il giovane ha messo insieme una serie di messaggi di saluto alla famiglia e agli amici, compresi gli altri militanti e colleghi di Forza Italia a cui era così legato: ne parla come di una “seconda famiglia”. Terribile la sequenza di commenti di amici e conoscenti che hanno cominciato a commentare chiedendogli di rispondere al telefono, o scrivendo “Luca cosa succede?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Palmegiani (@lucapalme_)

Un pensiero alla nonna (“Solo per te avevo il dubbio se farlo, non volevo ci stessi troppo male”), alla fidanzata (“Sei l’unica cosa che mi ha dato la forza di andare avanti”). Anche nella tragedia, il 25enne ha saputo scherzare: “Se a Latina non mi dedicate manco una via, mi arrabbio”. Tra i saluti ce n’è uno anche per Antonio Tajani e perfino per Silvio Berlusconi (“Quando era in vita lo proteggeva, lo farà anche ora”). Infine, un pensiero per la squadra del cuore: “Forza Roma”.

“Amici miei, vi amo e vi proteggerò dall’alto: siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!”: è il testo dell’ultimo messaggio. Poi il volo dal quarto piano dell’hotel. Il giovane si era laureato poco prima di Natale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it