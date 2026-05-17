domenica, 17 Maggio , 26

Usa-Cina, Follini: “Xi vince il match, Stati Uniti in ritirata”

(Adnkronos) - "Il grande palcoscenico mondiale ci distrae...

Serie A, oggi Juve-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo la Juve in...

Amici, chi sono i cinque finalisti: tre ballerini, due cantanti

(Adnkronos) - Sono cinque i finalisti che si...

Serie A, oggi Inter-Verona: orario, probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...
HomeMondoLuca Signorelli è l’eroe di Modena: il video di come ha fermato...
luca-signorelli-e-l’eroe-di-modena:-il-video-di-come-ha-fermato-salim-el-koudri 
Luca Signorelli è l’eroe di Modena: il video di come ha fermato Salim El Koudri 
Mondo

Luca Signorelli è l’eroe di Modena: il video di come ha fermato Salim El Koudri 

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – Mentre si trovava in centro a Modena nel pomeriggio di sabato 16 maggio, Luca Signorelli ha evitato per pochi centimetri l’auto guidata da Salim El Koudri, il 31enne che ha travolto sette pedoni prima di tentare la fuga a piedi. Poco dopo, il programmatore informatico modenese si è trovato a inseguire e bloccare l’automobilista insieme ad altri passanti, subendo una ferita da taglio alla testa nel corso della colluttazione.

(Attenzione: seguono immagini forti)

Esistono ancora italiani che mettono a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.Luca Signorelli è stato accoltellato dal laureato in economia Salim El Koudri. pic.twitter.com/NpDY22Naiy— Francesca Totolo (@fratotolo2) May 17, 2026

“Mentre tento di soccorrere la signora, lui scappa- racconta ai microfoni Rai- Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano. Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l’ho neutralizzato”. Pochi minuti dopo, le forze dell’ordine sono giunte sul posto prendendo in custodia il trentunenne e traducendolo in Questura.

Intervistato dopo l’accaduto con una vistosa ferita alla testa, Signorelli ha mantenuto una spiccata umiltà e lucidità, escludendo la matrice terroristica dietro al folle gesto: “Non credo si sia trattato di un attentato. Se avesse voluto farlo, purtroppo avrebbe fatto molti più morti. Penso piuttosto che fosse alterato o sotto l’effetto di qualche sostanza”.

Il coraggio di Luca Signorelli e degli altri cittadini ha suscitato un’immediata ondata di gratitudine e commozione a livello nazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato direttamente al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, chiedendo espressamente di trasmettere i suoi ringraziamenti ai cittadini-eroi che hanno bloccato il colpevole. Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso parole di profonda ammirazione: “Luca Signorelli è un eroe. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo valoroso gesto di altruismo, un esempio”.

(Foto e video da X)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Serie A, oggi Genoa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
Next article
Chiara Galiazzo annuncia il nuovo progetto live “Nuova Luce”

POST RECENTI

Mondo

Internazionali di Roma, il sorriso di Sofia e il riscatto di Camilla valgono più di qualsiasi trofeo

ROMA - Mentre il Centrale del Foro Italico si prepara a incoronare il vincitore dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, c'è una certezza: a rimanere...
Mondo

Il “Bangaranga” della Bulgaria conquista Vienna. Dara è la regina dell’Eurovision 2026. Per Sal Da Vinci un ottimo quinto posto

ROMA - La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest si chiude con un verdetto storico e una pioggia di coriandoli dorati alla Wiener Stadthalle di Vienna....
Mondo

Addio a Lazare, il cane più vecchio del mondo: si è spento a 30 anni tra l’affetto dei social

ROMA - C'è una foto che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, stringendo il cuore di milioni di amanti degli animali. Ritrae...
Mondo

Francesco Chiofalo e il primo tatuaggio “istantaneo” in Italia: 8 ore sotto anestesia

ROMA - Nuova, bizzarra avventura per Francesco Chiofalo. L'influencer romano, noto al grande pubblico per le sue scelte estetiche decisamente fuori dal comune e per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.