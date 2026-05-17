Luca Signorelli è l’eroe di Modena: il video di come ha fermato Salim El Koudri 

ROMA – Mentre si trovava in centro a Modena nel pomeriggio di sabato 16 maggio, Luca Signorelli ha evitato per pochi centimetri l’auto guidata da Salim El Koudri, il 31enne che ha travolto sette pedoni prima di tentare la fuga a piedi. Poco dopo, il programmatore informatico modenese si è trovato a inseguire e bloccare l’automobilista insieme ad altri passanti, subendo una ferita da taglio alla testa nel corso della colluttazione.

(Attenzione: seguono immagini forti)

Esistono ancora italiani che mettono a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.Luca Signorelli è stato accoltellato dal laureato in economia Salim El Koudri. pic.twitter.com/NpDY22Naiy— Francesca Totolo (@fratotolo2) May 17, 2026

“Mentre tento di soccorrere la signora, lui scappa- racconta ai microfoni Rai- Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano. Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l’ho neutralizzato”. Pochi minuti dopo, le forze dell’ordine sono giunte sul posto prendendo in custodia il trentunenne e traducendolo in Questura.

Intervistato dopo l’accaduto con una vistosa ferita alla testa, Signorelli ha mantenuto una spiccata umiltà e lucidità, escludendo la matrice terroristica dietro al folle gesto: “Non credo si sia trattato di un attentato. Se avesse voluto farlo, purtroppo avrebbe fatto molti più morti. Penso piuttosto che fosse alterato o sotto l’effetto di qualche sostanza”.

Il coraggio di Luca Signorelli e degli altri cittadini ha suscitato un’immediata ondata di gratitudine e commozione a livello nazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato direttamente al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, chiedendo espressamente di trasmettere i suoi ringraziamenti ai cittadini-eroi che hanno bloccato il colpevole. Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso parole di profonda ammirazione: “Luca Signorelli è un eroe. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo valoroso gesto di altruismo, un esempio”.

(Foto e video da X)

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