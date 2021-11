Lucarelli e Morgan litigano a ‘Ballando con le stelle’: “Sembriamo Travaglio e Renzi a Otto e mezzo”

ROMA – Alta tensione ieri sera dopo l’esibizione di Morgan a ‘Ballando con le stelle’, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. “A me è sembrato un ballo di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”, il giudizio impietoso di Selvaggia Lucarelli, che l’ex frontman dei Bluevertigo non ha lasciato cadere nel vuoto. “Ah quelli che frequenti tu”, il commento secco di Morgan. “Non sei indicato per giudicare chi frequento io, visto che mi hai frequentata. Il tuo e un autogol”, replica Lucarelli, rispedendo la palla al mittente. Il match però è appena all’inizio. I due iniziano a parlarsi sopra, con Lucarelli che fatica ad esprimere il proprio giudizio sull’esibizione.

“Sembriamo Travaglio e Renzi ieri sera a Otto e mezzo”, commenta. “Ti piacerebbe essere lì”, la stuzzica il cantante, mentre il pubblico sembra sostenerlo nello zittire la sua antagonista. Giosce Alessandra Mussolini, che corre ad abbracciare Morgan: “Sei tutti noi”, grida esultando. La conduttrice Milly Carlucci intanto prova a riportare invano l’ordine. Morgan è un fiume in piena e attacca Lucarelli: “Non ha capacità di giudizio nelle discipline armonico-ritmiche, è sia stonata che fuori tempo”. La giornalista dal canto suo lo accusa di essere disonesto nel dipingersi come una persona che va d’accordo con tutti all’interno del programma e sull’esibizione sentenzia: “Ti sei preso un sacco di tempo per ca…….e, per ballare il meno possibile. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato”. Morgan alza ancora di più la voce dichiarando che la giornalista non ha la minima cognizione di ciò che dice e, citando ‘2001 Odissea nello spazio”, dichiara: “Per Selvaggia Lucarelli la danza è il monolite delle scimmie di Kubrik”.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.Che spettacolo, che show![1/4] pic.twitter.com/ryhGGoFbMQ— Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 13, 2021

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.Che spettacolo, che show![2/4] pic.twitter.com/9gbvywOiTq— Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 13, 2021

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.Che spettacolo, che show![3/4] pic.twitter.com/zBHykfYcvQ— Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 13, 2021

