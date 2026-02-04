mercoledì, 4 Febbraio , 26

Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti

Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti

Un’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio oggi, mercoledì 4 febbraio, in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. 

Anche i tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari,,della Misericordia di Santa Gemma Galgani; Carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai Carabinieri.  

Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma – constatato il decesso delle quattro persone – è stato “rimandato indietro”, come hanno precisato dal 118. 

