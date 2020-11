Lucia Azzolina a Live Non è la D’Urso: polemica con De Luca per chiusura scuole in Campania | Video Mediaset

Lucia Azzolina interviene in diretta nella puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 29 novembre 2020. Il Ministro dell’Istruzione parla della riapertura di alcune scuole in Lombardia entrata nella zona arancione, ma polemizza a distanza con Vincenzo De Luca che ha chiuso le scuole, di ogni grado, dallo scorso Ottobre.

La Azzolina precisa che le scuole della Campania sono le sole in Italia ed in Europa ad essere chiuse da marzo scorso se non si considera la breve apertura di due settimane ad Ottobre.

Ecco il video Mediaset con le parole di Lucia Azzolina e le polemiche con De Luca.

continua a leggere sul sito di riferimento