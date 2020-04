Luciano Pavarotti, il film di Ron Howard in prima tv su Rai 1: ecco quando andrà in onda

RaiUno mette mano al palinsesto di fine aprile 2020 e in programmazione spunta il film documentario in omaggio a Luciano Pavarotti. Parliamo, ovviamente, dell’amato tenore italiano, morto nel 2007 a Modena all’età di 71 anni. Ma che cos’è questa novità televisiva? A cosa assisteranno i telespettatori sul primo canale della Rai?

Luciano Pavarotti, il film di Ron Howard in onda su Rai 1 venerdì 24 aprile 2020

Venerdì 24 aprile 2020, in prima serata su Rai 1, andrà in onda Pavarotti, il documentario in prima tv firmato da Ron Howard. Si tratta del film del regista Premio Oscar, realizzato in omaggio al cantante lirico amato in tutto il mondo.

Trasmesso dalle ore 21.30 circa, infatti, il documentario del 2019 si prefigge lo scopo di raccontare, in maniera inedita, vita privata e carriera del tenore: dalla nascita, ai genitori, passando per la beneficenza, gli amori e la voce magnifica delle più note interpretazioni.

Per fare ciò, allora, il regista statunitense ha consultato l’archivio storico della famiglia Pavarotti, anche lavorando a interviste inedite (come i contributi di Domingo e Carreras) e ad altri materiali (tra tutti, l’esibizione del 1990 sulle note di “Nessuna dorma”).

Dunque, una piccola anticipazione di ciò che vedremo è contenuta nel teaser ufficiale del film. “Mio padre era un tenore. Mia madre disse ‘mio figlio canta con una voce stupenda’” le parole del cantante in persona.

Prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White House Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con TimVision e Wildside, la pellicola approda ora in tv, su Rai 1, dopo la precedente “tre giorni” al cinema del 28, 29 e 30 ottobre 2019.

