Lucio Corsi presenta il nuovo album: è vivo, pieno di personaggi

L’artista: in “Volevo essere un duro” parlo di persone

Roma, 21 mar. (askanews) – È arrivato su tutte le piattaforme digitali il nuovo album di Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, disponibile in pre-order nei formati vinile e CD, e in arrivo l’11 aprile.L’artista, dopo il successo di Sanremo e in attesa di rappresentare l’Italia all’Eurovision song Contest, sul nuovo album ha raccontato: “Volevo riuscire a trovare un modo per parlare delle persone in maniera diretta e non attraverso il mare, il vento, le onde o gli animali o le entità come la notte, la luna, il sogno, il sonno… Prima ho fatto cose del genere, non ero mai riuscito a parlare delle persone in maniera diretta, invece quest’era l’intento che mi ha smosso a provare a scrivere queste canzoni per trovare il cambiamento in questa cosa. Poi penso sia una cosa che necessiterà del tempo per essere affinata, ma sono felice di questo disco”.”Questo disco è anche pieno di personaggi che vivono nelle varie canzoni e che a volte vanno da una canzone all’altra – spiega Lucio Corsi – io amo le canzoni che raccontano le storie di alcune persone e che presentano questi personaggi alle tue orecchie. Sono affezionato a quel tipo di canzoni che faceva anche Ivan (Graziani ndr), che faceva Dalla in maniera magistrale, Conte. È una cosa che oggi si un po’ persa, si parla più di uno stato d’animo relativo a un certo periodo storico, invece quelle erano canzoni senza tempo. Perciò, fare canzoni inerenti a personaggi è una cosa che mi interessava e che penso sia bello continuare a fare. E poi si crea una sorta di paese nel disco, con ogni personaggio con una sua caratteristica, con un suo carattere, lo rende vivo in qualche modo l’album”.Il quarto album di Corsi in studio ha nove tracce, tutte scritte e composte insieme a Tommaso Ottomano; ne hanno curato anche la produzione con Antonio “Cuper” Cupertino. A popolarle, molti personaggi come “Francis Delacroix”, amico fotografo, Rocco compagno delle medie in “Let There Be Rocko”, e “Il Re del rave”, sagoma romantica e sgangherata. Ad aprire e chiudere la narrazione musicale del disco, anche i brani già editi “Tu sei il mattino” e “Nel cuore delle notte”, una canzone sull’amicizia, oltre a “Volevo essere un duro” (il brano indipendente più ascoltato in radio e recentemente certificato disco d’oro), in gara a Sanremo, dove Lucio Corsi, al suo debutto sul palco dell’Ariston, si è classificato secondo ed è stato insignito del Premio della Critica “Mia Martini”.Inoltre, ha registrato il tutto esaurito per il “Club Tour 2025”, in partenza il 10 aprile, a cui seguirà il tour “Estate 2025”, con 25 nuove date nei principali festival italiani che vanno ad aggiungersi agli appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro.