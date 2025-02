Lucio Corsi snobbato da Conti, Selvaggia Lucarelli: “Dietro le quinte si è arrabbiato, momento rock”

BOLOGNA – “E alla fine l’unico momento di incazzatura al Festival della restaurazione di Carlo Conti è stato colpa di Topo Gigio. Non scherzo. Oggi qui a Sanremo, tra addetti ai lavori, se ne parlava tra stupore e ilarità”: Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopo Festival, rivela che ieri sera, dietro le quinte della quarta serata del festival di Sanremo, ci sarebbe stato un momento di malumore e attrito al termine dell’esibizione di Lucio Corsi e Topo Gigio. Questo perchè il conduttore Carlo Conti, nel saluto successivo al pezzo “Nel blu dipinto di blu”, avrebbe dato spazio solo al topolino ma non al cantautore, che si sarebbe risentito. E glielo avrebbe fatto notare dietro le quinte. Lucarelli ne parla scrivendo che si è trattato dell'”unico momento rock” del festival, purtroppo però andato in scena “quasi tutto dietro le quinte”.

DISSING TRA CORSI E TOPO GIGIO. È successo qualcosa a Sanremo! E, a sorpresa, è merito di Topo Gigio. Che, con Conti, ieri sera ha fatto arrabbiare moltissimo Corsi. https://t.co/zW0i9Z2cTo #FestivaldiSanremo2025 pic.twitter.com/A8yxuT1TzW— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 15, 2025

LA RIVOLTA SUI SOCIAL: “VERGOGNOSO”

La scena di Carlo Conti e Corsi cosa non è passata inosservata, tanto che già ieri sera sui social si p scatenata una rivolta, con commenti indignati del tipo “trattamento vergognoso”. E anche: “Non si può ignorare un artista in questo modo”. I fatti sono andati così: al termine della performance di Lucio Corsi con Topo Gigio, Carlo Conti è salito sul palco e ha consegnato i fiori, ma solo a Topo Gigio. E si è messo a parlare con lui, di fatto lasciando lì al suo fianco Lucio Corsi isolato. E ignorato. E gli ha dato pure le spalle. La faccia di Lucio Corsi, col passare dei secondi, è diventata sempre più contrariata. Poco dopo, poi, Topo Gigio ha annunciato l’entrata in scena di Mahmood, che ha fatto un selfie con Topo Gigio ignorando il cantautore. Così è andata. Ma ci sarebbe un epilogo, sostiene Selvaggia Lucarelli. Avvenuto appunto dietro le quinte.

