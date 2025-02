L’Ucraina di fronte alla sfida dei feriti di guerra da reintegrare

“Dipendenze” e “depressione” tra gli effetti del trauma del fronte

Milano, 24 feb. (askanews) – I militari ucraini feriti nella guerra che dura ormai da tre anni si esercitano in una palestra del centro Pushcha Vodytsia di Kiev, una delle 488 strutture di riabilitazione del Paese. “Voglio liberarmi di questo male il prima possibile e vivere una vita da civile. Calcio, fabbrica, cugini, genitori, parenti, e basta, e rilassarmi, come facevo prima”, ha raccontato Oleg, 28 anni, in cura per una commozione cerebrale e una ferita da scheggia dopo un’esplosione che ha ucciso anche uno dei suoi amici davanti a lui. Ha ammesso che mentalmente si sente “ancora al fronte” e ha detto che trova difficile vedere i civili vivere una vita relativamente normale a Kiev. “Ci sono ingorghi, un sacco di macchine, uomini forti. Perché non combattono? Siamo nella nostra terra, siamo tutti uguali. Perché in Israele i figli dei parlamentari, dei primi ministri e dei presidenti difendono tutti, e perché non è lo stesso in Ucraina? Non riesco a capirlo”.Il governo ucraino stima che ci siano cinque milioni di ex combattenti da sostenere nel periodo post-conflitto, ma secondo lo psicologo Oleksy Didenko, la società ucraina non è ancora pronta per la sfida della reintegrazione dei soldati nella vita civile:”Naturalmente, ci sono alcune persone che capiscono queste cose, che stanno già studiando, anche a livello superficiale e amatoriale, la psicologia militare, come pensa un combattente e come una persona del genere si adatti alla vita civile. Ma, nonostante ciò, la maggior parte delle persone vive “sulla propria onda”.Tanti veterani dei conflitti precedenti spesso cadono preda di “dipendenza”, “suicidio” e “depressione”. E su questo la società deve trovare delle misure, ha aggiunto lo psicologo.”La riabilitazione fisica aiuta molto, sia dal punto di vista mentale che fisico – ha detto il soldato Olexander – perché quando il tuo tempo è costantemente occupato, stai facendo qualcosa e ti stai allenando, ti stai distraendo da alcuni pensieri negativi.”Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità quasi 10 milioni di ucraini stanno soffrendo psicologicamente a causa dello stress della guerra. Il governo ritiene che circa cinque milioni di veterani avranno bisogno di supporto dopo il conflitto, una sfida enorme per un sistema sanitario ereditato dall’Unione Sovietica.