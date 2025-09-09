martedì, 9 Settembre , 25

Nubifragio a Portoferraio sull'isola d'Elba: 34 mm di pioggia in 15 minuti

Auguri Hugh Grant, l'icona della commedia romantica compie 65 anni

Caso Almasri, indagata capo gabinetto di Nordio: "False informazioni a pm"

Tumori, Aiom: "24mila nuovi casi l'anno in Puglia, per ogni paziente 5 vaccini"

L’Ucraina è un campo minato nucleare sotto le bombe russe: il disastro è dietro l’angolo

ROMA – A Kharkiv, a 22 chilometri dalla linea del fronte, c’è un edificio che sembra uscito da un romanzo distopico: il principale istituto di fisica nucleare ucraino. Dentro, un dispositivo chiamato con candida ironia Neutron Source, che custodisce decine di libbre di uranio arricchito. Se quel materiale venisse disperso, basterebbe a contaminare gran parte della città. Eppure, nonostante la guerra, continua a restare lì, come una bomba a orologeria.

Il laboratorio è già stato colpito 74 volte da razzi, droni e artiglieria russa. Non proprio un caso, secondo Kiev, che ha incriminato cinque ufficiali di Mosca per “ecocidio”, accusandoli di usare l’ambiente come arma di guerra. Un colpo diretto, dicono i procuratori, potrebbe avvelenare un’area abitata da oltre 600mila persone.Ma Kharkiv non è l’unico incubo nucleare: la lista dei siti a rischio in Ucraina è lunga e inquietante. C’è Zaporizhzhia, la centrale più grande d’Europa, finita in mano russa dall’inizio dell’invasione, colpita più volte senza mai arrivare alla catastrofe. C’è Chernobyl, con le sue rovine ancora letali: solo a febbraio un drone russo ha squarciato il guscio d’acciaio che sigilla il reattore numero 4, senza però provocare fughe radioattive. E ci sono decine di impianti minori, reattori di ricerca e depositi di combustibile che non sono stati progettati per resistere a bombe moderne.Secondo gli esperti sentiti dal New York Times, finora il mondo ha avuto fortuna: nessun disastro, nonostante i rischi altissimi. Ma la guerra continua, e ogni giorno che passa aumenta la possibilità di un incidente capace di contaminare mezzo continente.Gli scienziati dell’istituto di Kharkiv hanno sospeso gli esperimenti sul Neutron Source nel 2022, ma l’uranio è rimasto lì, sorvegliato in condizioni tutt’altro che sicure. Intanto, in altri laboratori, si portano avanti studi sulla fusione nucleare, persino sotto le bombe. “Ci colpiscono, noi ci rialziamo e torniamo al lavoro”, racconta il direttore ad interim Mykola Azaryenkov.
