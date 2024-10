“L’Ucraina resta una priorità”: Rutte si insedia alla Nato, ma ‘glissa’ sul Medio Oriente

ROMA – L’Ucraina resta in cima alle priorità, mentre in Medio Oriente e Libano “la Nato non ha ruoli specifici”. L’ex ministro olandese Mark Rutte si è ufficialmente insediato come segretario generale della Nato, succedendo a Jens Stoltenberg.

Nel corso della conferenza stampa congiunta, prima della consegna del martelletto, pezzo da collezione consegnato all’Alleanza dall’Islanda dal 1962, Stoltenberg ha detto che Rutte “ha le conoscenze e il background perfetto per diventare un grande segretario generale”. “Con lui”, ha affermato davanti ai giornalisti, “la Nato è in buone mani, perché ha dimostrato di avere le capacità per amministrarla”.

“PIÙ INVESTIMENTI PER RAFFORZARE LE NATO”

“Per mantenere la Nato forte abbiamo bisogno di più forze, più capacità e più investimenti, non ci sono altre vie”, ha detto Rutte. La seconda priorità dell’olandese rimarrà l’aiuto all’Ucraina perché “non ci può essere sicurezza in Europa senza un’Ucraina forte e indipendente”. La terza priorità di Rutte “è rafforzare le nostre alleanze con l’Unione europea e le altre nazioni nel mondo che condividono i nostri stessi interessi e valori”.

“IN LIBANO LA NATO NON HA UN RUOLO SPECIFICO”

“Seguiamo attentamente cosa succede in Libano, ma la Nato non ha ruoli specifici lì”, risponde brevemente Rutte, interrogato sulla situazione in Medio Oriente. “Siamo in contatto con i partner nell’area- ha aggiunto- e spero che le ostilità finiscano il prima possibile”.

