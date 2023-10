L’Ucraina tenta di sbarcare in Crimea e attacca le regioni russe

Mentre aiuti Usa affrontano il vuoto creato da uscita McCarthy

Milano, 4 ott. (askanews) – Tentativo ucraino di sbarco in Crimea e attacchi su numerose regioni russe: la controffensiva ucraina sembra concentrarsi sui territori di Mosca e controllati da Mosca. Il ministero della Difesa russo annuncia di aver abbattuto 31 droni. Il tutto in un clima surreale, in una Russia che oggi condurrà un test nazionale dei suoi sistemi di allarme pubblico di emergenza, attivando le sirene e interrompendo le trasmissioni televisive per avvertire la popolazione di un (fittizio in questo caso) pericolo imminente.

CRIMEA Secondo Mosca le forze di Kiev si sono dirette verso la regione di Trakhunkut, a nord-ovest della penisola di Crimea, utilizzando una veloce imbarcazione militare e 3 moto d’acqua. Ma sarebbero state respinte. Le esplosioni sono diventate più frequenti sul territorio della Crimea occupata dai russi dal 2014. Attacchi ad aeroporti, magazzini, basi militari e persino baie russe nella penisola. Questa mattina ci sono state delle esplosioni nel nord della Crimea, nella regione di Krasnoperekopsk. Sono stati segnalati anche voli di caccia e lanci di missili, riporta Rbk Ucraina. È stato inoltre notato che, presumibilmente, nella parte nord-occidentale del Mar Nero, gli aerei russi hanno fermato il tentativo di penetrazione nel territorio della Crimea. Ieri il Ministero della Difesa russo ha affermato che vicino alla costa, le forze di difesa aerea della Federazione Russa hanno abbattuto il missile antinave ucraino “Neptun”.

MUNIZIONI A GRAPPOLO Le forze ucraine avrebbero anche sparato munizioni a grappolo contro diversi villaggi nella regione meridionale di Bryansk, in Russia, ha detto il suo governatore, Alexander Bogomaz, su Telegram. E 19 droni sono stati abbattuti sopra Belgorod, ma “un edificio amministrativo a Belgorod, una casa nel villaggio di Shishino, distretto di Belgorod, e tre auto sono state danneggiate”, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladko.

AIUTI USA Intanto gli occhi ucraini sono puntati sulla ricerca di un nuovo portavoce della Camera degli Stati Uniti mentre il caos a Washington mette a repentaglio ulteriori aiuti statunitensi. Poco prima che i repubblicani cacciassero il presidente della Camera Kevin McCarthy, probabilmente bloccando qualsiasi legislazione approvata per ulteriori aiuti all’Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato gli alleati per rassicurarli del sostegno degli Stati Uniti.

AUTODISTRUZIONE Secondo l’intelligence britannica è “altamente probabile” che le forze di difesa aerea russe abbiano abbattuto uno dei loro jet sui cieli di Tokmak, nell’Ucraina sud-occidentale. La perdita è significativa perché si tratta “probabilmente” soltanto del quinto Su-35S – “il più avanzato jet da combattimento russo in servizio”.