lunedì, 25 Agosto , 25
lucy-per-la-prima-volta-in-europa:-visse-3,2-milioni-di-anni-fa
Lucy per la prima volta in Europa: visse 3,2 milioni di anni fa

Lucy per la prima volta in Europa: visse 3,2 milioni di anni fa

Video NewsLucy per la prima volta in Europa: visse 3,2 milioni di anni fa
Redazione-web
Di Redazione-web

Il suo scheletro il più completo mai ritrovato

Praga, 25 ago. (askanews) – Arrivano per la prima volta in Europa i resti di Lucy, antenata dell’umanità che visse 3,2 milioni di anni fa e il cui scheletro parziale fu rinvenuto nel 1974 in Etiopia. I frammenti di ossa, conservati ad Addis Abeba, saranno esposti a Praga, al museo nazionale ceco, insieme a quelli di un bambino australopiteco che visse 100mila anni prima di Lucy e venne ritrovato nello stesso posto. Donald Johanson, paleoantropologo, 82 anni, è l’uomo che ha scoperto i fossili della ominide, una dei più importanti ritrovamenti di sempre per la completezza dello scheletro: fra femore, denti, cranio e bacino si tratta di quasi il 40% del totale del corpo: una rivoluzione per lo studio dei primi esemplari umani. “Non importa dove si afferri un ramo dell’albero genealogico umano, le radici riconducono all’Africa – ha spiegato – È lì che ci siamo separati per la prima volta dalle scimmie africane, è lì che ci siamo alzati in piedi per la prima volta, è lì che il nostro cervello è cresciuto per la prima volta, è lì che abbiamo iniziato a creare arte e strumenti di pietra specializzati, ed è lì che noi, come ci definiamo, Homo sapiens, ci siamo evoluti”. Lucy, che è morta fra gli 11 e i 13 anni, era alta 1,1 metri e pesava 29 chili, fu chiamata così perché Johanson e il suo team quando la trovarono stavano ascoltando “Lucy in the Sky with Diamonds” dei Beatles.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.