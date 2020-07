Dieci mesi fa la Roma di Paulo Fonseca restò in dieci uomini dopo mezz’ora di gioco contro l’Udinese e riuscì ugualmente a vincere per 4-0 alla Dacia Arena. Oggi una Roma deludente e con otto cambi di formazione rispetto al match contro il Milan, subisce un rosso al 30′ (Perotti, gioco violento) e cade in casa contro l’Udinese col risultato di 2-0 che complica la corsa per un posto in Europa. Che la serata non sarebbe stata memorabile per i giallorossi si è intuito dopo appena undici minuti: Lasagna si invola verso la porta, crossa per De Paul che sbaglia il tiro ma regala un assist involontario per lo stesso attaccante italiano che batte Mirante.

L'articolo L'Udinese espugna l'Olimpico, 2-0 alla Roma

