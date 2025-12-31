l’ue-a-israele:-lo-stop-alle-ong-a-gaza-significa-bloccare-gli-aiuti-salvavita

Roma, 31 dic. (askanews) – “I piani di Israele per bloccare le ong internazionali a Gaza significano bloccare aiuti salvavita. L’Ue è stata chiara: la legge sulla registrazione delle ong non può essere attuata nella sua forma attuale”: è quanto ha scritto su X la Commissaria dell’Ue per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib, commentando l’annuncio fatto dal ministero della Diaspora israeliano della revoca della licenza a 37 ong, tra cui Medici senza frontiere, Oxfam e Caritas.

“Tutte le barriere all’accesso umanitario devono essere rimosse – ha aggiunto – il diritto umanitario internazionale non lascio spazio a dubbi: gli aiuti devono raggiungere chi ne ha bisogno”.