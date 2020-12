L’Ue accelera sul vaccino di Moderna, gli Usa verso il via libera

AGI – Il comitato consultivo di esperti della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia del farmaco americano, ha dato il via libera all’autorizzazione d’emergenza del vaccino Moderna. Il via libera al vaccino Moderna da parte degli esperti del Vaccines and Related Biological Priduct Advisory Committe apre la strada all’invio di sei milioni di dosi già questo fine settimana. Gli esperti si sono espressi all’unanimità. Ora si attende l’imminente autorizzazione da parte dell’Fda per l’uso d’emergenza, che renderà quello di Moderna il secondo vaccino ad essere approvato negli Usa.

