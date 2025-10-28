martedì, 28 Ottobre , 25

Siti sessisti, la Polizia Postale: "Donne e minori tra vittime revenge porn, bene norma su Ia"

L’Ue ‘allarga’ le maglie della patente B: cosa cambia

L'Ue 'allarga' le maglie della patente B: cosa cambia
(Adnkronos) – Ancora pochi giorni e l’Europa (ma non ancora l’Italia) cambia direzione sulla patente B: infatti una nuova direttiva UE modifica alcune norme, allargando la platea di automobilisti anche di veicoli pesanti.  

La direttiva introduce l’estensione del limite di peso per la patente B per veicoli a propulsione alternativa, oltre a introdurre una patente digitale. Con la patente B sarà possibile guidare veicoli commerciali leggeri e camper fino a 4.250 kg di peso omologato a libretto (rispetto agli attuali 3.500 kg), purché dotati di sistemi di alimentazione alternativi (elettrici, a idrogeno, ecc.) e se il possessore ha la patente da almeno due anni. Si potranno conseguire, inoltre, patenti professionali a età inferiori, mentre la patente digitale sarà accessibile via smartphone in tutta l’Ue. Per poter godere dell’estensione della B si potrebbe dover superare un corso di formazione di almeno 7 ore, suddiviso tra teoria e pratica, con prove potranno svolgersi sia su strada pubblica che in aree chiuse. Oggi, per guidare veicoli sopra i 3.500 kg, bisogna essere in possesso di patenti come la C, C1 o BE.  

Con una novità, accolta con interesse dai teenager europei, si potrà conseguire la patente B a 17 anni, ma il giovane guidatore dovrà essere accompagnato da un conducente esperto fino al compimento dei 18 anni. Le nuove norme poi abbassano l’età richiesta per conseguire le patenti professionali (per autocarri e autobus) previa un’adeguata abilitazione.  

Come detto, le nuove norme – per quanto approvate da Bruxelles – non sono ancora operative visto che i Paesi dell’Ue avranno tre anni per recepire queste nuove disposizioni nel diritto nazionale e un altro anno per prepararsi alla loro attuazione. La direttiva punta poi ad aumentare la sicurezza stradale attraverso nuovi controlli e sanzioni più severe per i neopatentati durante il periodo di prova.  

