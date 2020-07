L’UE annuncia un’indagine antitrust contro Siri e Alexa

Apple dovrà affrontare l’ennesima indagine antitrust in Europa, questa volta riguardante il suo assistente vocale, Siri.

L’Unione Europea ha in programma di raccogliere informazioni da oltre 400 aziende per vedere se società come Apple e Amazon stanno usando i propri assistenti vocali, Siri e Alexa, per compiere comportamenti anticoncorrenziali.

I regolatori della concorrenza dell’UE stanno studiando se aziende come Apple e Amazon stanno usando assistenti vocali per controllare i dati degli utenti e creare ambienti ostili ai loro concorrenti.

