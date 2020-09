L’Ue assicura: con il Mes più risparmi e aiuti alla sanità

AGI – Tiene banco in Europa e in Italia il dibattito sulla necessità o meno di accedere alle risorse messe a disposizione dal Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, per sostenere la spesa sanitaria.

Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni ha ribadito che “certamente l’Italia è tra i Paesi che possono avere un vantaggio maggiore rispetto ad altri, visti i tassi di interesse” molto più convenienti per il nostro Paese rispetto ad altri Stati europei che si trovano a fare i conti (con la sola eccezione della Grecia) anche con debiti pubblici ben inferiori rispetto a quello italiano”. Ma quella di accedere ai circa 36 miliardi di prestiti a un tasso di interesse vantaggioso rispetto alle emissioni di titoli sul mercato di pari durata è una decisione che “spetta ai singoli Governi”,

