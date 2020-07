L’UE colpisce Apple ed altre aziende tecnologiche con nuove norme fiscali

L’Unione Europea ha in programma di applicare ulteriori restrizioni alle attività e alle responsabilità di Apple e di altre importanti aziende tecnologiche, ha dichiarato la politica digitale dell’UE e il capo dell’antitrust Margrethe Vestager.

Il funzionario europeo Vestager spera di utilizzare le proposte per cambiare radicalmente le responsabilità delle società, che in teoria andranno oltre le leggi attualmente in vigore.

“È un complesso insieme di cose. Non possiamo farlo con un solo atto legislativo”,

