L’Ue va allo scontro con la Russia: nella riunione del Consiglio affari esteri a Bruxelles i ministri dei 27 hanno deciso all’unanimità di accogliere la proposta dell’alto rappresentante, Josep Borrell, di procedere con nuove sanzioni per l’arresto e la detenzione dell’oppositore Alexei Navalny. “Per la prima volta useremo il Globale right regime dell’Ue proprio per questo motivo. Seguirà l’iter amministrativo già da oggi e io spero che che verrà deciso rapidamente quale tipo di sanzioni comminare, forse ci vorrà una settimana”, ha spiegato il responsabile della politica estera Ue.

Secondo alcune fonti diplomatiche, saranno colpite quattro persone direttamente coinvolte nell’arresto e nella condanna del principale critico di Vladimir Putin.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Ue decide sanzioni alla Russia per l’arresto di Navalny proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento