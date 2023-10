“L’Ue è al fianco di Israele”: Netanyahu ringrazia Von der Leyen

“E’ il momento di essere solidali con Israele e suo popolo”

Roma, 13 ott. (askanews) – Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente della Commissione europea a Tel Aviv e ha ringraziato l’Unione Europea per il sostegno. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro israeliano.

Ursula von der Leyen ha a sua volta ribadito che Bruxelles è schierata al fianco dello Stato ebraico. “Questo è il momento di essere solidali con Israele e il suo popolo”, ha dichiarato la presidente della Commissione, “Vorrei anche essere molto chiara sul fatto che Hamas è l’unico responsabile di ciò che sta accadendo”.

Von der Leyen ha aggiunto che le azioni “di Hamas non hanno nulla a che fare con la legittima aspirazione del popolo palestinese. Al contrario, l’orrore che Hamas ha scatenato non fa altro che portare ulteriori sofferenze a palestinesi innocenti. Anche loro sono sotto minaccia”.La presidente della Commissione ha anche osservato che “so che il modo in cui Israele risponderà dimostrerà che è una democrazia”.

Von der Leyen ha dichiarato di essere in contatto con i leader di Giordania ed Egitto e ha anche affrontato la questione dell’antisemitismo e degli ‘hate speech’ (discorsi di odio). “Siamo profondamente preoccupati per la diffusione dei discorsi d’odio online e delle fake news, che proliferano a una velocità preoccupante e di cui è persino difficile tenere traccia”, ha dichiarato, sottolineando che “siamo già in contatto con le piattaforme di social media per ricordare loro gli obblighi che hanno”.