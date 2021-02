AGI – L’occasione era così importante per l’Unione europea che il premier portoghese, Antonio Costa, attuale presidente del Consiglio Ue, ha voluto essere fisicamente a Bruxelles per firmare, assieme al presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, il regolamento per il Recovery fund. Era stato approvato dal Parlamento mercoledì scorso. Con loro alla cerimonia anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Noi la nostra parte l’abbiamo fatta, ora gli Stati membri devono affrettarsi a ratificare le decisioni sulle risorse proprie”, hanno detto i leader Ue. Senza di ciò, non si potrà andare sul mercato per chiedere i fondi da ridistribuire poi tra i Ventisette.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Ue ha adottato il regolamento del Recovery. Ora tocca agli Stati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento