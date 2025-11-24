l’ue-investe-in-africa,-von-der-leyen:-“con-il-global-gateway-150-miliardi-entro-il-2027”

dal corrispondente Alessio Pisanò

ROMA – “Quando abbiamo lanciato il Global Gateway ci siamo impegnati a investire 150 miliardi di euro in Africa entro il 2027. E da allora abbiamo mobilitato oltre 120 miliardi di euro; quindi, siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi. Il Global Gateway non riguarda solo grandi investimenti pubblici, la sua forza sta nei governi, nelle banche e nelle imprese di entrambi i continenti che lavorano nella stessa direzione”. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante l’intervento di apertura del Business Forum che si tiene oggi e domani a Luanda in Angola. “Dall’ultimo vertice, nel 2022, l’ambiente globale è diventato più difficile, ma la relazione tra Africa ed Europa è solo diventata più stretta” ha aggiunto Von der Leyen. “L’Europa è il più grande partner commerciale dell’Africa”.

La presidente ha voluto sottolineare come un terzo del commercio totale dell’Africa sia con l’Europa che è ad oggi il suo più grande investitore. “Questo continente ha tutto ciò che serve per generare prosperità in patria e per plasmare l’economia globale di domani” ha detto Von der Leyen. “Possiede il 60% delle migliori risorse solari del mondo che creano valore a livello locale anziché estrarlo, che rafforzano la capacità industriale, anziché creare dipendenza dalle importazioni, che aumentano l’occupazione locale anziché esternalizzarla”. Per consentire alle aziende di proporre le proprie idee e i propri progetti ad ottobre è stato annunciato il nuovo Global Gateway Investment Hub che, secondo Von der Leyen, è “un grande passo avanti, in risposta alla richiesta che molti hanno rivolto all’Unione Europea”. Secondo Von der Leyen l’Africa ha tutte le risorse necessarie per poter assistere a uno sviluppo esponenziale, tra cui abbondanti risorse naturali e una popolazione giovane, dinamica e talentuosa. “Ciò che serve ora è il capitale, per infrastrutture, lavoro e innovazione”, ha continuato la presidente. “Attraverso Global Gateway stiamo lavorando per ridurre i rischi, rendere i finanziamenti accessibili e offrire garanzie per creare un ambiente favorevole. È così che possiamo aiutare gli investitori a finanziare progetti in mercati più impegnativi. È tempo di portare la nostra partnership ancora oltre ed espandere la cooperazione economica”.

