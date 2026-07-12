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L’Ue non perdona e la Biennale di Venezia rischia di perdere due milioni di finanziamenti
Politica

L’Ue non perdona e la Biennale di Venezia rischia di perdere due milioni di finanziamenti

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By Redazione-web

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ROMA – Il caso del padglione russo l’Ue se l’è proprio legata al dito e così a Venezia, e così potrebbero sfumare i due milioni di finanziamenti destinati alla Fondazione della Biennale. L’annuncio è arrivato via social dalla vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen: “La Commissione raccomanda ufficialmente a EACEA di terminare il finanziamento di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò fa seguito a una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. La cultura in Europa – finanziata con i soldi dei contribuenti – dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici. Questi valori non sono rispettati nella Russia di oggi”. Niente da fare dunque, nonostante la posizione del governo italiano fosse quella tenuta da Bruxelles.

Il provvedimento è giunto al termine di una complesso scambio, durante il quale l’EACEA (l’organo tecnico che gestisce gli stanziamenti per la cultura) ha notificato alla Biennale diverse lettere di chiarimento e avvertimento, concedendo una finestra di trenta giorni per giustificare le proprie scelte gestionali ed espositive.

Il caso è esploso nella primavera del 2026, quando la dirigenza della Biennale ha deciso di tirare dritto e ospitare il padiglione russo. Sebbene la Fondazione abbia sostenuto più volte che l’edificio non è mai stato aperto al pubblico per fini commerciali o espositivi e che la sua presenza non violava le sanzioni europeo contro Mosca, la scelta ha innescato una reazione diplomatica molto forte.

LEGA: LA CULTURA ITALIANA NON SI PIEGA A BRUXELLES

In difesa della Fondazione è intervenuta la Lega: “La Biennale è storia, cultura, arte, innovazione e libertà. Se qualche euroburocrate non riesce a capirlo, ce ne faremo una ragione. Chiederemo che sia il Governo a integrare le risorse eventualmente negate dall’Ue. La cultura italiana non si piega ai diktat di Bruxelles”.

PIRONDINI (M5S): DA BRUXELLES RICATTO CHE ITALIA NON PUÒ ACCETTARE

“Il ricatto di Bruxelles alla Biennale di
Venezia per piegarne l’autonomia è semplicemente vergognoso. Lo
stop ai finanziamenti è un’intimidazione politica che un Paese
come l’Italia non può e non deve accettare. Meloni, o sei
sovranista adesso o cambia mestiere. Perfino tu arrivi a
comprendere che un Paese che ha conosciuto il Rinascimento non
può sottostare a una commissaria finlandese che viene a spiegare
a noi italiani che la cultura deve promuovere i ‘valori
democratici’. Con questo criterio andrebbe riscritta la storia
dell’arte mondiale e svuotata mezza Biennale. Un burocrate non
può decidere quali artisti sono accettabili e quali no. Questa
decisione forse piacerà ai Calenda di turno, ma umilia una delle
istituzioni culturali più prestigiose del nostro Paese e del
mondo. Piena solidarietà a Pietrangelo Buttafuoco e a tutta la
Biennale. Se questa è l’Europa che dovrebbe proteggere la nostra
libertà e la nostra democrazia siamo messi veramente male”. Così
il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini.

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