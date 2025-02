L’Ue ribadisce il sostegno all’Ucraina. In discussione il nuovo pacchetto di restrizioni per la Russia

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – “Stiamo discutendo per il sedicesimo pacchetto di misure restrittive che dovrebbe essere approvato in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa”. Lo ha annunciato il ministro polacco degli Affari europei, Adam Szlapka. Negli ultimi tre anni l’Unione europea ha erogato 134 miliardi di euro a sostegno del popolo ucraino: più di 76 miliardi sotto forma di aiuti umanitari, più di 38 miliardi per gli aiuti militari e circa 17 miliardi per l’assistenza ai rifugiati all’interno dell’Ue. Sono state, inoltre, accolte più di 4 milioni di persone in fuga dall’aggressione.

Si tratta di numeri che, precisa il ministro polacco, rendono l’Unione europea “il più grande fornitore di aiuti all’Ucraina”. Adam Szlapka ha poi aggiunto: “Potenziamo anche il reddito straordinario generato dai beni russi congelati per rafforzare la difesa dell’Ucraina. Ad aprile verrà erogata la seconda tranche di 1,9 miliardi di euro”.

