l’ufficio-di-netanyahu:-hamas-rispetti-l’intesa-e-restituisca-i-corpi-degli-ostaggi

Roma, 18 ott. (askanews) – Hamas deve rispettare gli accordi e restituire i resti dei rimanenti diciotto ostaggi israeliani uccisi e ancora detenuti a Gaza. Lo ha affermato l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo che rappresentanti militari hanno informato la famiglia di Eliyahu Margalit, 75 anni, che il suo corpo è stato restituito ieri sera allo stato ebraico dal movimento integralista islamico palestinese. La comunicazione ai parenti è arrivata a seguito della formale identificazione da parte di esperti forensi. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) sostengono che, secondo le informazioni di intelligence, Eliyahu fu assassinato il 7 ottobre 2023 e il suo corpo portato a Gaza dal kibbutz Nir Oz. La sua morte fu confermata dall’esercito nel dicembre 2023.

Una dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Netanyahu ha sottolineato che “il governo di Israele condivide il profondo dolore della famiglia Margalit e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”.

Ha aggiunto che Israele è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro per la sepoltura tutti gli ostaggi morti, aggiungendo che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”.

L’esercito ha indicato che “continua a dedicare ogni sforzo al ritorno degli ostaggi caduti e si sta preparando per la continua attuazione dell’accordo”.

“Hamas è tenuta a rispettare la sua parte dell’accordo e a compiere ogni sforzo necessario per restituire gli ostaggi caduti alle loro famiglie per una degna sepoltura”, hanno aggiunto le IDF.