Luglio all’insegna dei Bonus, incentivi per 11,5 miliardi. Cosa sapere

AGI – Luglio all’insegna dei ‘bonus’: da quello per le vacanze alla proroga dell’aiuto per baby sitter e centri estivi, ma anche il superbonus al 110% per le ristrutturazioni fino al taglio del cuneo fiscale per i dipendenti e al credito di imposta per aiutare le imprese a sostenere i costi della moneta elettronica. Un valore totale da 11,5 miliardi di euro, calcola la Confesercenti.

Bonus vacanze

Da oggi si può usare, su tutto il territorio nazionale, il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio. L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro,

