sabato, 27 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLuigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella
luigi-cavallari,-chi-e-il-marito-della-ministra-roccella
Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Sono ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso da oggi pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche proseguono senza sosta. La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme. E sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche con sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua dal comando provinciale di Viterbo. 

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella – hanno da poco festeggiato 50 anni di matrimonio – con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. 

Previous article
Mondiali, oggi Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana – Diretta
Next article
Pavia, arrestato esponente network neonazista ‘Hammerskins’: era fuggito dal Brasile

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Croazia-Ghana, ‘blocco’ in fuorigioco ma gol di Luckassen è valido: la decisione

(Adnkronos) - Il Ghana in gol contro la Croazia con un'azione 'da basket' e per il Var la rete è valida nonostante un blocco...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran torna ad accusare l’Italia: “Sostegno tecnico e logistisco è contributo ad aggressione”. Nuovi raid Usa dopo drone di Teheran contro petroliera

(Adnkronos) - L'Iran torna ad accusare l'Italia e lo fa con il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, che replica al nostro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo record, domenica bollente: raffica di bollini rossi sull’Italia

(Adnkronos) - Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con un picco di 41.5...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pavia, arrestato esponente network neonazista ‘Hammerskins’: era fuggito dal Brasile

(Adnkronos) - E' ritenuto uno degli esponenti del network neonazista 'Hammerskins' e su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalle autorità...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.