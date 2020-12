Luigi De Laurentiis su Maradona: “Figura leggendaria e cinematografica, vederlo ha sempre fatto effetto”

Un ricordo legato a Diego Armando Maradona è giunto anche da Luigi De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio e patron del Bari. In occasione dell’evento “Cuore biancorosso”, organizzato dalla società salentina per presentare le gift box che saranno spedite ai tifosi rinunciatari del rimborso dell’abbonamento, il numero uno del club ha parlato dell’ex Pibe de Oro.

“Le volte in cui ci siamo incontrati in ufficio a Roma ha fatto sempre un certo tipo di effetto. Ricordo la mediatica enorme che riusciva a spostare, c’erano quaranta telecamere solo per lui dopo un Real Madrid-Napoli. Una figura enormemente cinematografica, leggendaria”, ha dichiarato ricordando il più grandi di sempre.

