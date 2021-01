Il sindaco di Napoli correrà per la poltrona di governatore nella regione in cui è nata la moglie e dove ha lavorato per nove anni come pubblico ministero Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Luigi de Magistris: “Mi candido a presidente della Calabria, governerò con le mani pulite» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento