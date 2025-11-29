luigi-grispello-riconfermato-nell’ufficio-di-presidenza-dell’agis

Rappresenterà le Unioni Regionali dell’Associazione

Luigi Grispello è stato riconfermato tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Agis Nazionale, con l’incarico di rappresentare le Unioni Regionali dell’Associazione.

La rielezione è avvenuta durante la recente assemblea, tenutasi nella sede romana, che ha confermato Francesco Giambrone alla presidenza dell’Agis per il prossimo triennio.

Figura di spicco nel panorama delle attività cinematografiche e teatrali, l’avvocato Grispello — presidente dell’Unione Agis della Campania dal 2000 — ricopre numerosi incarichi di grande responsabilità nel settore dello spettacolo.

“Il nostro settore – sottolinea Grispello – sta attraversando un momento di grave difficoltà che coinvolge operatori e imprese a livello nazionale. Tale complessa situazione si acuisce nel Mezzogiorno, dove il notevole divario nella distribuzione delle risorse pubbliche esaspera la crisi.

Per questo, il nostro impegno è volto a suggerire e sostenere tutte le azioni necessarie che favoriscano il riequilibrio territoriale, un obiettivo cardine della Legge 106/2022 – Codice dello Spettacolo, il cui Decreto Legislativo attuativo è ancora in corso di definizione”.

Insieme a Luigi Grispello, completano l’Ufficio di Presidenza dell’AGIS Nazionale Fulvio Macciardi, Luciano Messi, Lanfranco Li Cauli, Massimo Biscardi, Gilberto Santini, Patrizia Coletta, Bruno Sconocchia, Francescantonio Pollice, Antonio Buccioni, Domenico Dinoia e Pierluigi Cecchin.

L’incarico di vicepresidente è assunto da Marco Parri, riconfermato anche alla guida di Federvivo.