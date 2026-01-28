luigi-manconi-(a-buon-diritto):-diritti-in-italia-in-fase-cagionevole

Presentato alla Camera il rapporto sullo stato dei diritti in Italia

Roma, 28 gen. (askanews) – Qual è lo stato dei diritti in Italia? Secondo “A Buon diritto onlus” è “preoccupante”: crescono le discriminazioni, quasi un italiano su dieci rinuncia alle cure mediche, diminuiscono i salari ma non le morti sul lavoro, “oltre il 94,5% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico”. Il rapporto annuale, consultabile da oggi in rete, sullo stato dei diritti è stato presentato con una conferenza stampa alla Camera. Luigi Manconi fondatore di “A buon diritto onlus”: “Lo stato dei diritti e delle garanzie nel nostro paese attraversa da un decennio una fase cagionevole. Una parte dei diritti già acquisiti subiscono politiche che li mettono in discussione, li intaccano e li minacciano e altri diritti fondamentali avvertiti dall’opinione pubblica, come quelli di fine vita, vengono differiti e rinviati all’infinito. Dobbiamo essere molto preoccupati perché diritti e garanzie sono ciò che rendono un popolo consapevole e maturo”, ha dichiarato a margine della presentazione.Il Rapporto sullo stato dei diritti in Italia è realizzato da “A Buon Diritto” grazie al sostegno dell’Otto per mille Valdese.Alla presentazione sono intervenuti, oltre a Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto; Alessandra Trotta, Moderatora della Tavola Valdese; l’Onorevole Nicola Fratoianni (AVS); Camilla Siliotti, A Buon Diritto. Presenti anche alcune autrici e autori del Rapporto: Enrico Puccini curatore del capitolo diritto all’abitare; Michela Pugliese per autodeterminazione femminile; Federica Resta curatrice del capitolo su privazione della libertà e prigionieri; Chiara Pineschi per minori e Domenico Massano su persona e disabilità.