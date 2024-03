Luigi Piovano dirige l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo

Shostakovich e la celebre 7a Sinfonia di Beethoven nel concerto al Mercadante di Napoli

Beethoven e Shostakovich sono i compositori scelti dall’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta dal Maestro Luigi Piovano per il concerto di giovedì sera (7 marzo, alle ore 20.30) al Teatro Mercadante di Napoli. Una serata evento programmata nell’ambito della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis e realizzata in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò.

“Un concerto molto atteso – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – che riporta a Napoli, dopo ben 52 anni di assenza, una delle compagini più prestigiose ed acclamate del panorama musicale internazionale e sicuramente unica, tra esse, per eleganza, freschezza di esecuzione nonché per originalità di suono e di stile”.

L’ultima esibizione a Napoli del Mozarteumorchester Salzburg risale al primo maggio del 1972 quando, diretta da Leopold Hager e con Justus Franz solista al pianoforte, si esibì proprio per l’Associazione Alessandro Scarlatti al Conservatorio di San Pietro a Majella con un programma interamente dedicato a Mozart che comprendeva del genio salisburghese le sinfonie K 201 e K 504 (Praga) nonché il Concerto K 466.

La prestigiosa orchestra sinfonica del land salisburghese, nota per le sue interpretazioni di Mozart e del più ampio repertorio classico viennese, vanta origini illustri che si fanno risalire alla “Società musicale della Cattedrale e del Mozarteum”, fondata nel 1841 a Salisburgo con il sostegno di Konstanze, la vedova di Mozart, e dei loro due figli Carl Thomas e Franz Xaver Wolfgang.

Prima formazione, dopo i Wiener Philharmoniker, a ricevere nel 2016 la “Medaglia d’oro Mozart”, l’Orchestra si è imposta in tutto il mondo con i suoi 90 strumentisti sotto il magistero di personalità quali Leopold Hager, Hans Graf, Hubert Soudant, Ivor Bolton e Riccardo Minasi. Ospite regolare delle matinée del Festival di Salisburgo da quasi un secolo, prende parte ogni anno alla celebre Settimana Mozartiana.

Sotto la guida di Luigi Piovano, violoncellista solista dal 1996 dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, eseguirà a Napoli musiche di Dmitri Shostakovich (Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107, che impegnerà allo strumento proprio il Maestro Piovano) e di Ludwig van Beethoven del quale si eseguirà la famosissima “Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92”.

“Occasione preziosa per ascoltare – aggiunge Tommaso Rossi – quella che Wagner definì “l’apoteosi della danza” per l’efficacia ritmica e la grande fantasia poetica. Ed è facile convenire che con la Settima Sinfonia di Beethoven ci si trovi alla presenza di una partitura di portentosa perfezione formale, peraltro notissima al grande pubblico per l’utilizzo di molteplici e significative sue parti nel cinema e nella televisione”.

Brani scelti di questa opera composta nel 1812 compaiono in numerose produzioni televisive, tra serie TV e spot pubblicitari, ed in ben 32 film, da “I was a spy” diretto da Victor Saville nel 1933 a “X-Men: Apocalypse” di Bryan Singer (2016). Una nota a parte merita “Il discorso del Re”, pellicola del 2010 di Tom Hooper che, nella scena più iconica, affida alle note del suo “Secondo movimento” il commovente commento musicale all’annuncio di Sua Maestà Giorgio VI, in diretta radiofonica, dell’entrata in guerra contro la Germania nazista.

