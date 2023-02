Luiss: al via nuova edizione ciclo incontri Leader for talent

Alessandra Ricci, a.d. Sace, apre l’edizione 2023

Roma, 24 feb. (askanews) – Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE, ha dato il via con il suo intervento alla nuova edizione del ciclo di incontri Leader for talent (#L4T) della Luiss Business School.

Si tratta, spiega l’Istituto, “di un progetto fortemente voluto dalla Scuola di alta formazione che vede top manager ed esponenti del mondo economico, imprenditoriale ed istituzionale confrontarsi e condividere i propri percorsi formativi e professionali con gli studenti e le studentesse dei master”.

“Per il settimo anno consecutivo riparte Leader for Talent, un progetto che consideriamo di valore per la crescita formativa e professionale dei nostri studenti. Il confronto con chi gioca un ruolo di primo piano nella scena economica, imprenditoriale ed istituzionale è fonte di ispirazione per orientarsi nel mondo del lavoro e per apprendere e consolidare le proprie soft skill, indispensabili per la carriera professionale – ha dichiarato Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School. Siamo, pertanto, particolarmente orgogliosi di aver avviato il progetto con la testimonianza di Alessandra Ricci certi del grande arricchimento che le nuove generazioni possono trarre dal suo contributo”.

“Mi rende particolarmente felice incontrare gli studenti della Luiss Business School, in un contesto che mi è molto familiare, perché sono convinta che lo scambio intergenerazionale sia sempre un’occasione importante di arricchimento per tutti”, ha commentato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE. “Per noi del Gruppo SACE la formazione è uno strumento strategico attraverso il quale accompagniamo le imprese nel loro percorso di crescita e credo che rafforzare il dialogo tra le aziende e l’Università sia un tassello fondamentale per costruire insieme il miglior futuro possibile”.

Ideato nel 2016 #L4T si basa su un format interattivo che prevede uno speech iniziale dell’ospite, un faccia a faccia con il Dean della Scuola e una sessione aperta alle domande degli studenti. Gli speaker coinvolti raccontano, anche attraverso aneddoti e frammenti di vita privata, il loro percorso formativo e professionale. Le sfide accettate e le scelte effettuate. Da questa ricchezza e varietà di esperienze gli studenti traggono ispirazione e spunti di riflessione per muoversi con maggiore consapevolezza e visione nel mondo del lavoro.

#L4T, dal 2016 ad oggi, ha portato in aula più di 40 speaker tra top manager ed esponenti del mondo economico e istituzionale.

