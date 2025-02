Luiss Business School, consegna dei diplomi per il Board Academy

“Formazione d’eccellenza e networking strategico elementi chiave”

Roma, 7 feb. (askanews) – Un corso di formazione per aggiornare i consiglieri di amministrazione, per migliorare l’efficacia dei Cda e delle strutture di corporate governance delle società quotate e non quotate. E’ questo il corso di perfezionamento universitario in Board Academy della Luiss Business School.La cerimonia di Reunion con chi ha partecipato al programma di formazione, nella sede di Villa Blanc, è stata anche l’occasione per la consegna dei diplomi ai partecipanti dell’ultima edizione del corso di perfezionamento. Il programma formativo di alto livello, progettato in collaborazione con Assogestioni, ha visto la partecipazione di 20 professionisti e manager.I rettore della Luiss Guido Carli, il professor Paolo Boccardelli, ha spiegato come il Board Academy della Luiss Business School fornisca strumenti avanzati per comprendere i meccanismi di governance aziendale, approfondendo le dinamiche di funzionamento, composizione e interazione.Migliorare è innovare, confrontarsi con il lavoro. Il Presidente della Luiss Business School, Luigi Abete, ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza e autonomia dei consiglieri di amministrazione, che deve essere agita e non dichiarata. La community Alumni di Board Academy è esempio di rete. Perché oltre alla qualità della formazione il valore del programma si riflette anche nella solida rete di relazioni che si sviluppa tra i partecipanti.