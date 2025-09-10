luiss-business-school,-graduation-day-per-i-percorsi-mba

Formazione manageriale completa, trasversale e applicabile in ogni settore

Roma, 10 set. (askanews) – Nell’iconico campus di Villa Blanc, a Roma, cerimonia del Graduation Day della Luiss Business School: un evento celebrativo che conclude i percorsi MBA, i programmi della Scuola di Business e Management della Luiss Guido Carli, pensati per accelerare la crescita professionale, con una formazione manageriale completa e trasversale, applicabile in ogni settore.Maria Isabella Leone, Head of MBA Area Luiss Business School: “Oggi è un momento di celebrazione per l’Area MBA, per l’area Business School, perché i nostri partecipanti MBA hanno raggiunto un grande traguardo accademico. L’Area MBA è al centro del modello formativo Business School, che accompagna i nostri partecipanti con modalità flessibili e personalizzate per riuscire ad assecondare tutte le esigenze di tutti i target MBA. Siamo una Business School ‘Triple Crown’, che garantisce quindi una grande attenzione alla qualità del percorso formativo, ma soprattutto l’accesso a un’eccellenza formativa”.In un contesto internazionale e molto competitivo, l’MBA Luiss Business School si pone come un acceleratore concreto di crescita professionale e di carriera.Bianca De Leo, Flex MBA Luiss Business School: “L’MBA ci ha dato la prospettiva totale che può servirci a condurre il business in un futuro migliore. La totalità delle lezioni e del curriculum che ci è stato proposto, a partire dal marketing, la finanza, le risorse umane, leadership. Per una candidata come me che viene dalla Ricerca e Sviluppo sono state fondamentali”.Maria Isabella Leone, Head of MBA Area Luiss Business School: “Caratteristica del modello formativo MBA è sicuramente il peer-to-peer learning, che avviene in classe con uno scambio di best practices per analogia tra settori, diverse funzioni e percorsi professionali, ma anche all’esterno attraverso la condivisione di queste pratiche per migliorare i percorsi formativi, creare delle connessioni forti con la nuova comunità di Alumni MBA”.Una rete che permette alla Luiss Business School di arricchire le connessioni con il mondo delle aziende, grazie al dialogo diretto con manager e professionisti.